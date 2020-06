Liquidatiezaak Delftse crimineel voor de rechter

De rechtbank in Den Haag behandelt vrijdag de zaak over de in augustus 2018 geliquideerde Delftse crimineel Karel Pronk. Aanvankelijk zou dat in april al gebeuren, maar onder meer vanwege de coronacrisis is dat enkele maanden uitgesteld.

De 53-jarige Errol J. wordt verdacht van het doodschieten van Pronk voor een koffiehuis in Delft. Mogelijk zou een ruzie enkele dagen eerder, tijdens het plaatselijke bloemencorso, de reden zijn voor de liquidatie.

Het slachtoffer stond bekend als onderwereldfiguur. Hij werd in 2009 veroordeeld wegens het leiden van een criminele organisatie, wietteelt en het bezit van wapens. Hij kreeg zes jaar cel. In 1991 was hij al eens veroordeeld tot twintig jaar cel voor het uitlokken van de moord op een tuinder in Rijswijk. Pronk ontsnapte twee keer met geweld uit de gevangenis.

Hells Angel J. valt op door grote tatoeages op zijn kale hoofd, gezicht en nek. Hij werd vorig jaar zomer in Spanje gearresteerd; er was een internationaal opsporingsbericht tegen hem uitgedaan.