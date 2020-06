De Jonge: zorgstelsel moet centraal gestuurd blijven

Het Nederlandse zorgstelsel moet ook na de coronacrisis centraal gestuurd worden en de ieder voor zich-mentaliteit moet overboord. Dat zegt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in een interview met het AD. De crisis bewijst volgens hem dat verregaande samenwerking nodig blijft tussen ziekenhuizen, verpleegzorg en huisartsen.

Volgens de minister was de Nederlandse zorg niet opgewassen tegen de epidemie. “Bij het testen ontbrak overzicht, bij de beschermingsmiddelen, bij de ic-capaciteit. Je wil die regie hebben. Hoe we dat precies gaan doen, moeten we nog uitwerken en met de Kamer bespreken. Maar dat er wat moet gebeuren, is nu wel duidelijk.”

Zo zou de centrale overheid ook straks soms een dwingende en sturende rol moeten hebben. “En we moeten voortaan zorgen dat we minder afhankelijk worden van het buitenland, meer in staat zijn om voor onszelf te zorgen. Wat dat betreft is deze crisis voor de zorg één grote wegwijzer voor de toekomst.”

Ook wil hij dat het landelijk mogelijk is om in te grijpen op het moment dat je ziet dat het “niet vanzelf lukt”. “En daar waar de financiering erop gericht is om te concurreren, moet dat anders worden geregeld”, zo zegt hij in het AD.

Eerder werd bekend dat het aantal intensive care-bedden in Nederland structureel omhoog moet kunnen naar 1700.