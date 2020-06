Grote brand in veeschuren in Barneveld

In Barneveld heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand gewoed in meerdere pluimveeschuren aan de Donkervoorterweg. Het vuur is inmiddels onder controle en de brandweer is bezig met nablussen, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. In totaal vijf stallen hebben vlam gevat, waarvan er vier volgens de brandweer als compleet verloren moeten worden beschouwd.

In de stallen was tijdens de brand een groot aantal kippen aanwezig. Slechts een paar honderd kippen zouden de brand hebben overleefd.

Bij de brand is geen asbest vrijgekomen, dat was onlangs verwijderd. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.

De brand ontstond rond 03.15 uur, en bij aankomst van de brandweer stonden meerdere schuren volledig in brand. De brandweer rukte massaal uit om voldoende eenheden ter plaatse te krijgen.