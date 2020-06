Antiracismeprotest in Almere trekt zo’n 2600 betogers

Op de demonstratie tegen racisme in Almere zijn zondag zo’n 2600 betogers afgekomen. Volgens een woordvoerster van de gemeente is de sfeer bij het protest in het Lumièrepark goed. Demonstranten houden voldoende afstand, al deed de organisatie een keer een oproep uit elkaar te gaan omdat mensen te dicht op elkaar stonden.

In het park zijn vooraf met hoopjes zand zo’n 5000 plekken gemarkeerd met anderhalve meter afstand. Bij de demonstratie namen ook bekende Nederlanders die in Almere wonen het woord, zoals presentator en cabaretier Jörgen Raymann. “Don’t be a victim, be a surviver”, riep Raymann de aanwezigen op. Actrice Tanja Jess sprak vanaf het podium witte mensen aan goed bij zichzelf te rade te gaan of ze zich schuldig maken aan racisme en mensen in hun omgeving die discrimineren hierop aan te spreken.

Omroep Flevoland zendt het protest rechtstreeks uit op de website.