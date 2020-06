Minister De Jonge: met 8 partijen in gesprek over vaccin

Het kabinet is met zo’n acht partijen in gesprek over mogelijke vaccins tegen het coronavirus, zegt minister Hugo de Jonge. De eerste stap is al genomen: Nederland koopt met Duitsland, Frankrijk en Italië 300 miljoen doses van een Brits vaccin waarvan nog moet worden aangetoond dat het werkt en veilig is.

De Jonge blijft in gesprek met verschillende fabrikanten, zegt hij in een speciale uitzending van talkshow Op1. Hoeveel geld er met de Britse deal gemoeid is “zeggen we liever niet”, aldus de minister.

Het idee om met de ‘kopgroep’ de vlucht naar voren te nemen ontstond toen De Jonge op werkbezoek ging met zijn Duitse collega Jens Spahn, vertelt de minister. Samenwerking via de Europese Unie duurt soms erg lang, vonden de bewindsmannen. “We dachten: eigenlijk moeten we versnellen. Toen hebben we de stap naar voren gezet.”

Dat hierop kritiek volgde vanuit de Europese Commissie en bijvoorbeeld buurland België, vindt De Jonge “heel raar”. De vier landen benadrukken juist dat alle EU-lidstaten straks mogen meedelen. Als het vaccin veilig is en blijkt te werken, worden de vaccins eerlijk verdeeld over de landen van de Europese Unie, die samen 446 miljoen inwoners tellen.

“We doen dit vanuit de Europese spirit”, zegt de minister. “Ze hadden ook dankjewel kunnen zeggen.”