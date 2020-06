CDA-leden stemmen volgende maand over lijsttrekker

Leden van het CDA stemmen begin volgende maand over een lijsttrekker voor de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. De ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gelden als belangrijkste kanshebbers.

Het is nog niet bekend of er een lijsttrekkersverkiezing komt, meldt de partij maandag. “Dit zal het bestuur besluiten op basis van de kandidaten die zich melden.”

Op 26 juni komt het bestuur met zijn voordracht voor een lijsttrekker. Daarna kunnen zich nog tegenkandidaten melden. De leden kiezen dan digitaal tussen 6 en 9 juli de nieuwe leider van de christendemocraten. Ook als er maar één lijsttrekker wordt voorgedragen kunnen leden hun stem uitbrengen.

“Met deze timing kan onze nieuwe politiek leider zich in de zomer goed voorbereiden op het lijsttrekkerschap. En kunnen we met de nieuwe leider samen bouwen aan het CDA-verkiezingsprogramma en het CDA-team via de kandidatenlijst”, aldus partijvoorzitter Rutger Ploum.

Minister Hoekstra zei maandag dat hij “ergens komende anderhalve week” de partijvoorzitter wil vertellen wat zijn plannen zijn. Hij heeft de afgelopen negen maanden “genoeg tijd gehad om erover na te denken”, maar vindt het wel “netjes” om het eerst aan de partijvoorzitter voor te leggen.

Hoekstra liet in het midden of hij een interne verkiezing wil, of liever ziet dat de partijleiding een nieuwe lijsttrekker kiest. “Het lijkt me logisch over die keuze met elkaar in gesprek te gaan. Maar wie het ook wordt, ik vind dat we de nieuwe lijsttrekker van harte moeten steunen.”

In de laatste Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van verschillende peilingen, stond het CDA op 13 zetels. De partij wordt in de Tweede Kamer geleid door Pieter Heerma. Hij volgde Sybrand Buma op, die vorig jaar burgemeester van Leeuwarden werd. Heerma heeft eerder laten weten geen partijleider te willen worden.