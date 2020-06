‘Europese landen betalen 750 miljoen voor vaccin’

Nederland, Italië, Duitsland en Frankrijk betalen samen 750 miljoen euro voor 300 miljoen doses van een coronavaccin van medicijnenfabrikant AstraZeneca. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid, dat ook zegt dat de landen een optie hebben genomen op de aankoop van nog eens 100 miljoen doses van het middel.

Het gaat om een vaccin dat nog in ontwikkeling is en uiteindelijk ook gedeeld moet worden met andere Europese landen. Italië zou zelf ongeveer 185 miljoen euro betalen voor 75 miljoen doses. Het land zou dan een kwart van het verschuldigde bedrag neerleggen, voor een kwart van de bestelde partij vaccins.

Of de vier leden van de ‘vaccin-alliantie’ de order en de rekening in vier gelijke delen hebben verdeeld, wil het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid niet zeggen. Dat zou betekenen dat ook Nederland ruim 185 miljoen euro in het vaccin uit Oxford zou steken. Het ministerie zwijgt in alle talen over de prijs, om andere fabrikanten met wie het vaccinverbond onderhandelt niet in de kaart te spelen.