Hoofdagent Rotterdam op non-actief wegens drugsbezit

De politie in Rotterdam heeft een 30-jarige hoofdagent buiten functie gesteld wegens ernstig plichtsverzuim. Hij wordt verdacht van drugsbezit, schending van het ambtsgeheim, ambtelijke corruptie en witwassen. De medewerker, die al op 22 mei is aangehouden, zit in voorarrest. De raadkamer heeft zijn hechtenis op 4 juni met 30 dagen verlengd, meldt de politie maandag.

Tijdens een lopend onderzoek ontstond de verdenking dat er vertrouwelijke informatie werd gelekt door een politieagent. Het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de eenheid Rotterdam startte daarop een onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie.

Hieruit kwam naar voren dat de medewerker vermoedelijk drugs gebruikte, aldus de politie. Bij zijn aanhouding was hij in het bezit van gebruikshoeveelheden drugs. Uit het onderzoek bleek ook dat de verdachte veelvuldig stiekem het computersysteem van de politie raadpleegde. Inmiddels is vastgesteld dat er minstens eenmaal informatie van de politie aan een burger is doorgespeeld.

“De verdenkingen in deze zaak zijn fors en de aanhouding en bekendmaking raken mij en alle collega’s”, zegt politiechef Fred Westerbeke. “Het negatieve gedrag van een collega straalt af op de hele organisatie en doet helaas afbreuk aan het vele goede werk dat mijn dienders in de eenheid Rotterdam elke dag verrichten. De samenleving mag erop vertrouwen dat wij medewerkers die integriteit en betrouwbaarheid van de politie beschadigen ter verantwoording roepen en dat we passende maatregelen treffen als de feiten op tafel liggen en daarom vragen. De integriteit en betrouwbaarheid van politiemensen moet boven elke twijfel zijn verheven en elk incident is er dan één te veel.”