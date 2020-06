Meer bezoek voor bewoners verpleeghuizen

Virusvrije verpleeghuizen mogen met ingang van maandag meer dan één vaste bezoeker per bewoner toelaten, een maand eerder dan aanvankelijk de bedoeling was.

Verpleeghuizen werden in maart gesloten voor bezoek uit vrees voor besmetting met het coronavirus. Medio mei kon er voor het eerst weer één persoon per bewoner komen op 26 speciaal uitverkoren locaties. Inmiddels mogen alle verpleeghuizen die virusvrij en klaar voor bezoek zijn, weer één vaste bezoeker per bewoner toelaten. Vanaf maandag mogen virusvrije instellingen meer dan één vaste gast laten komen.

De verpleeghuizen drongen zelf op snellere versoepeling aan. Zeker voor mensen die hun dood zien naderen is het ondraaglijk om het zo lang zonder hun geliefden te stellen, waarschuwden ze.

Omdat ieder verpleeghuis anders is, alleen al qua inrichting, is telkens maatwerk nodig. En omdat er kwetsbare mensen wonen, moet evenwicht worden gezocht tussen mogelijkheden tot bezoek en risico ‘s.