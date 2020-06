Nederland bedankt Duitse zorg met 4000 haringen

Nederland deelt maandag in de Universiteitskliniek in het Duitse Münster 4000 nieuwe haringen uit. De traktatie is een bedankje voor de opvang van Nederlandse coronapatiënten op Duitse ic-afdelingen. De ‘maatjes-meisjes’ die de haringen uitdelen worden vergezeld door minister Martin van Rijn van Medische Zorg en Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Duitsland heeft ongeveer vijftig ernstig zieke Nederlanders opgevangen. Dat kon doordat Duitsland veel meer ic-bedden heeft dan Nederland. Vanuit Münster werden de Nederlanders verdeeld over 28 ziekenhuizen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Duitsland neemt ook de kosten van de verzorging op zich. Er liggen nu geen Nederlandse patiënten meer in Duitse ziekenhuizen.

Personeel van vier Nederlandse ziekenhuizen heeft donderdag de allereerste vaatjes nieuwe haringen gekregen. De traditionele veiling van de Hollandse nieuwe ging dit jaar wegens de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus voor het eerst in 35 jaar niet door.