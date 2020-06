Blok praat met ICC om impact mogelijke sancties VS te verzachten

Het ministerie van Buitenlandse Zaken overlegt met het Internationaal Strafhof (ICC) over de mogelijkheden om de impact van mogelijke sancties van de Verenigde Staten te verzachten. Dat zei minister Stef Blok in de Tweede Kamer.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vorige week sancties gelast tegen medewerkers van het ICC in Den Haag die onderzoek doen naar mogelijke oorlogsmisdaden door Amerikaanse militairen in Afghanistan.

Blok is zeer verontrust. “Opleggen van sancties aan medewerkers geeft geen pas.” Hij heeft dat tijdens een gesprek van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken met hun Amerikaanse ambtgenoot Mike Pompeo ook uitgesproken.

Een heel aantal EU-lidstaten heeft kritiek op het Amerikaanse besluit. Volgens Blok beraadt een aantal landen zich op vervolgstappen mochten de Amerikanen de sancties doorzetten. Om wat voor strafmaatregelen het gaat, is niet bekendgemaakt door Washington.

De Kamer is bijzonder ongerust over de Amerikaanse stap. De PvdA riep Blok op om al met concrete tegenmaatregelen te komen. De bewindsman vindt dat veel te ver gaan. Hij wil samen met andere landen blijven “drukken” op de VS dat het Strafhof zijn werk onafhankelijk kan doen.