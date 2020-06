Tienduizenden huurders in problemen door corona, maatwerk ingezet

Door de coronacrisis zijn tot nu toe tussen de 12.000 en 48.000 van de in totaal 2,4 miljoen huurders financieel zo in de knel gekomen dat zij hun huur niet kunnen betalen. Sociale en private verhuurdersorganisaties hebben aangegeven dat 0,5 tot 2 procent van hun huurders zich heeft gemeld voor hulp. In ruim driekwart van de gevallen heeft de verhuurder inmiddels maatregelen getroffen om deze huurders tegemoet te komen, schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

Afhankelijk van de betalingsproblemen en de omstandigheden van de huurder zijn huurbetalingen uitgesteld of kregen huurders tijdelijk korting op hun huur. In 5 procent van de gevallen is de huur verlaagd. Ook worden mensen begeleid naar een woning die beter bij hun nieuwe financiƫle situatie past.

Ollongren heeft bij de verhuurders nadrukkelijk aangedrongen op maatwerk. Tegelijk weigert ze de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli voor iedereen op te schorten, waar de Eerste Kamer haar toe heeft opgeroepen. Een meerderheid van de senaat, waar de coalitiepartijen in de minderheid zijn, heeft daartoe twee keer een motie aangenomen.

Ongeveer 80 procent van de verhuurders is bij de koepelorganisaties aangesloten.