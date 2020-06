Boze busbedrijven rijden in colonne naar het Malieveld

Honderden touringcars rijden woensdag richting Den Haag. De busondernemingen protesteren omdat ze vinden dat ze de dupe zijn van het coronabeleid van het kabinet. De regels voor toerbussen zijn strenger dan die voor het openbaar vervoer en de luchtvaart, klaagt Koninklijk Nederlands Vervoer. “Er mogen wél volle vliegtuigen van Schiphol vertrekken, maar een halfvolle touringcar loopt de kans aan de kant gezet te worden”, aldus de werkgeversorganisatie, die het protest mede organiseert.

Busvervoer Nederland, een onderdeel van Koninklijk Nederlands Vervoer, begrijpt de verschillende regels niet. “Een vliegtuig is eigenlijk niets anders dan een bus met vleugels. Voor het coronavirus maakt het allemaal in ieder geval niets uit. Dat gedraagt zich in een ov-bus of een vliegtuig niet anders dan in een touringcar”, laat voorzitter Theo Vegter weten.

De busondernemingen willen ook financiële steun. Om de sector de crisis te laten overleven, zou een bedrag van 240 miljoen euro nodig zijn. Anders kunnen scholieren, ouderen, voetbalsupporters en anderen niet meer op reis, zegt Koninklijk Nederlands Vervoer. De busbedrijven lopen de inkomsten uit de drukke periode tussen maart en juni mis door coronabeperkingen.

Volgens de gemeente Den Haag gaan ongeveer tweehonderd bussen stapvoets over de snelweg naar de stad. De meeste bussen moeten bij het stadion van ADO Den Haag worden geparkeerd, net als de wagens van de protesterende kermisexploitanten vorige week. Veertig bussen mogen om 13.15 uur in colonne richting het Malieveld rijden. Daar is rond 13.45 uur een korte manifestatie.