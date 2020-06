Erasmus MC wordt zuiniger vanwege coronakosten

Het Erasmus MC in Rotterdam moet de komende maanden voorzichtiger omgaan met zijn geld. Het universitaire ziekenhuis voelt de coronacrisis in de portemonnee. Daarom wordt het ziekenhuis terughoudender bij het aannemen van nieuwe mensen. Ook kijkt het kritischer naar het inhuren van mensen van buiten. Wel maakt het Erasmus een uitzondering voor cruciale beroepen, zoals verpleegkundigen op de intensive care.

Het universitair medisch centrum zegt dat het de gevolgen voelt van “de acute afschaling van de reguliere zorg en de vertraging in lopend onderzoek”. De opvang van mensen met het coronavirus brengt ook “hoge meerkosten” met zich mee, en het ziekenhuis heeft geld nodig om zich voor te bereiden op een eventuele tweede golf. In oktober of november kijkt het Erasmus MC weer welke maatregelen nodig zijn om financieel gezond te blijven.

Het Erasmus MC is een van de epicentra van de strijd tegen het coronavirus in Nederland. Het ziekenhuis behandelt niet alleen coronapatiënten, maar het huisvest ook het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat verdeelde patiënten over Nederland toen ziekenhuizen de toestroom haast niet meer aankonden. Diederik Gommers en Ernst Kuipers van het Erasmus MC zijn de gezichten van de aanpak van het virus geworden. Daarnaast doet het ziekenhuis onderzoek naar antistoffen die misschien kunnen helpen bij de bestrijding van het virus.