Kabinet denkt aan versimpeling coronaregels

Het kabinet overweegt de coronaregels te versimpelen, waarbij de 1,5 meter afstand de kern blijft vormen van het beleid. Ingewijden zeggen na berichtgeving door RTL Nieuws dat het overgaan op eenvoudigere regels een van de ‘denkrichtingen’ is die op tafel ligt.

Binnen zouden de regels in veel gevallen dan beperkt kunnen blijven tot de 1,5 meter afstand en het aantal aanwezigen. Buiten is alleen de afstand misschien wel afdoende. Zo’n strategie is recent door de betrokken politici besproken en moet ervoor zorgen dat bepaalde bedrijven en organisaties weer makkelijker kunnen draaien. Het kabinet heeft aan de deskundigen van het Outbreak Management Team gevraagd hier naar te kijken. Ook andere experts buigen zich over het voorstel.

Bronnen benadrukken dat hierover nog niets politiek is besloten en alle opties open liggen. Het OMT brengt volgende week advies uit, in de aanloop naar voorlopig de laatste crisisbijeenkomst van ministers. Onder meer op basis daarvan zal het kabinet een knoop doorhakken.