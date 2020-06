Studenten tegen plan om hen niet in spits te laten rijden

Studentenorganisaties zijn tegen het voorstel van minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) om het onderwijs zo te organiseren dat studenten niet tijdens de spits met het ov hoeven. Ook zijn ze tegen de plannen om in de avonduren en het weekend colleges te geven. Dat schrijven studentenpartijen in een gezamenlijke brief aan de onderwijsminister en aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

Volgens de briefschrijvers woont 10 procent van de studenten buiten zijn studiestad. Als de studenten niet met het openbaar vervoer mogen, is de kans groot dat ze studievertraging oplopen. De studenten vragen daarom voor een flexibele heropening van het ov.

Voor het capaciteitsgebrek in het ov hebben de studenten al een oplossing: “Er zijn nog tientallen touringcarorganisaties die op het moment van schrijven zonder werk zitten en de ov-capaciteit ongetwijfeld met liefde verhogen”, schrijven ze in de brief.

Daarnaast roepen de studenten de minister op om niet in te zetten op onderwijs in de avond en weekend omdat velen dan een bijbaantje hebben. Studenten zijn veelal werkzaam in sectoren die door de coronacrisis hard zijn getroffen, waardoor zij de afgelopen maanden inkomsten moesten missen. “Het weekend is geen latente ruimte in het onderwijs,” stelt David Jan Meijer van De Vrije Student. “Het weekend wordt gebruikt om huiswerk te maken, achterstanden in te halen of om je geld te verdienen.”