‘Urker vissers redden boot migranten op de Noordzee’

Urker vissers hebben dinsdagochtend een boot met migranten gered op de Noordzee bij Engeland. Dat zei kapitein Garrut Klarine van de kotter UK48 tegen NPO Radio 1-programma Langs de Lijn en Omstreken. Volgens Klarine zaten er 26 mensen aan boord van vaartuigje, dat ronddobberde op een kruispunt van een drukke vaarroute. Onder hen waren drie kinderen, aldus de kapitein.

Klarine dacht eerst dat het om een sportbootje ging, vertelde hij tegen het radioprogramma. “Dan zie je mensen zwaaien, toen bleken het vluchtelingen te zijn.” De Urker kapitein vermoedt dat de migranten vanuit het Franse Calais de oversteek naar Groot-BrittanniĆ« probeerden te maken, maar uit koers raakten.

Op een zeezieke na, waren de meeste migranten aan boord er goed aan toe, zegt Klarine. De zieke opvarende nam hij aan boord. De kotter schakelde de Engelse kustwacht in, die de migranten uiteindelijk overnam. In afwachting van de kustwacht, bleef de kotter langszij het bootje drijven. Volgens Klarine mocht hij op last van de kustwacht in principe niemand van de groep aan boord nemen. “Dat heeft denk ik met corona te maken”, legde hij uit.

De geredde groep migranten heeft ontzettend veel geluk gehad, stelde Riekelt Bakker, de eigenaar van de Urker kotter, tegenover het radioprogramma. “Op die drukke scheepvaartroute, maar ook dat het weer zo mooi is gebleven. Al hadden ze maar windkracht drie of vier gehad, dan hadden ze het nooit overleefd.”