Van Rijn: hogere zorgpremie door corona ‘maximaal dempen’

De premie voor de zorgverzekering gaat het komende jaar omhoog, maar niet met honderden euro’s. Sommige externe deskundigen hadden dit berekend op basis van de hoge coronakosten. “Op papier zou die berekening kunnen kloppen, maar in de praktijk gaat dat niet gebeuren” zei zorgminister Martin van Rijn in de Tweede Kamer. De insteek bij het opvangen van de enorme coronakosten is volgens hem het “maximaal dempen van de premie”.

Een deel van de kosten die zijn gemaakt voor de aanpak van het coronavirus, wordt volgens Van Rijn betaald uit de staatskas. Daarnaast zullen reserves die zorgverzekeraars hebben opgebouwd, worden aangesproken. “Alle extra kosten worden nu in kaart gebracht en daarover zal een discussie volgen.”

Van Rijn zei dat er inmiddels 1,2 miljard euro is uitgegeven aan allerlei zaken die met corona te maken hebben, zoals beschermingsmiddelen. Alle andere kosten worden nog in kaart gebracht.

Hij wees erop dat de zorgpremie elk jaar stijgt, onder meer omdat de prijzen en lonen stijgen in de zorgsector.