‘Waarom pretpark wel en kermis niet?’

Waarom mag het pretpark onder voorwaarden wel weer open, maar de kermis op geen enkele manier? Dat klopt niet, menen de kermisexploitanten. Zij hebben in een kort geding tegen de Nederlandse staat woensdag de rechter gevraagd direct in te grijpen.

“De kermissen willen morgen weer open. Of anders op dezelfde manier behandeld worden als pretparken, dus dat er op lokaal niveau wordt bepaald of en hoe de kermis open mag”, aldus de advocaat van de exploitanten. Volgens hem dreigen er “onomkeerbare” gevolgen. “Tot en met oktober wordt een omzetverlies van 217 miljoen euro verwacht. Dit valt niet meer in te halen, omdat het om een seizoensgebonden branche gaat”, aldus de advocaat.

In verband met de coronamaatregelen mogen de kermissen zeker tot 1 september niet open. “De risico’s rond het virus kunnen nog altijd niet worden onderschat”, zei de landsadvocaat. Er is volgens hem nog altijd beperkte ruimte voor versoepeling van de maatregelen. “Stap voor stap. Niet alles tegelijk.”

Volgens hem zijn er duidelijke verschillen tussen een kermis en een pretpark, waardoor de maatregelen minder eenvoudig te handhaven zijn. “Bij pretparken is het makkelijker om afstand te houden in de wachtrij, er moeten kaarten vooraf gereserveerd worden en er is een eigenaar, niet meerdere exploitanten en een vrije entree zoals op een kermis het geval is.”

Afgelopen week demonstreerden al zo’n duizend kermisexploitanten op het Malieveld in Den Haag omdat ze het niet eens zijn met die maatregel.

De afgelopen weken zijn al diverse maatregelen versoepeld na de ‘intelligente lockdown’ waar Nederland in zat. De scholen zijn bijvoorbeeld weer open, net als de horeca. Sportscholen mogen vanaf volgende maand ook weer de deuren openen. Grote evenementen zijn nog niet toegestaan. Ook rondom (vlieg)reizen bestaan nog restricties.