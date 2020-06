Defensie schenkt overtollige rantsoenen aan Leger des Heils

Defensie geeft bijna 100.000 kilo overtollige rantsoenen en ruim 65.000 liter drinkwater in 1,5 literflessen weg aan het Leger des Heils, meldt de Koninklijke Landmacht. Het gaat om voedsel voor militairen tijdens oefeningen die zijn afgeblazen wegens de coronacrisis, zoals een jungletraining in Belize en schietoefeningen in Duitsland.

Eind april hadden militairen al eens honderden maaltijden bereid voor ouderen in enkele Haagse wijken. In dezelfde maand werd er ongeveer 6000 kilo levensmiddelen, waaronder thee, crackers, boter en brood, geschonken aan voedselbanken in Noord-Nederland. In beide gevallen ging het toen ook om voedsel dat overbleef doordat militaire trainingen niet door konden gaan.