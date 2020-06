KNMI waarschuwt voor onweersbuien met hagel in het zuiden

In de zuidelijke helft van het land is code geel van kracht vanwege overtrekkende onweersbuien. Het KNMI waarschuwt dat die lokaal gepaard kunnen gaan met hagel.

De buien trekken richting het noorden en verdwijnen in de loop van de avond. De waarschuwingscode is tot 21.00 uur van kracht. Rijkswaterstaat roept automobilisten in de zuidelijke provincies op extra alert te zijn.

De hevige regen- en onweersbuien van de laatste dagen hebben vooral in het midden en het zuiden van het land gezorgd voor schade, onder meer door wateroverlast