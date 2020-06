NPO zegt sorry voor ‘kutwijf’ in ondertiteling Op1

De NPO heeft blokfluitiste Lucie Horsch excuses aangeboden voor een fout tijdens de uitzending van Op1 waarin zij dinsdagavond te gast was. Abusievelijk werd zij in de ondertiteling op Teletekstpagina 888 uitgemaakt voor “kutwijf”. Een woordvoerder heeft een bericht hierover in het AD bevestigd.

De ondertiteling wordt gedaan met behulp van een spraakcomputer waarop een medewerker van Teletekst zinnen inspreekt die in een programma worden gezegd. De computer maakt hier vervolgens ondertitels van, die door een tweede persoon – de eindredacteur – worden gecorrigeerd waar nodig. Dit is een proces dat in luttele seconden gebeurt, want de ondertiteling moet vrijwel simultaan zijn met het gesprek op televisie.

Tijdens het gesprek met Lucie Horsch stond een spraakcomputer aan die bij een van de medewerkers de zin “Kan je wat minder snel praten, kutwijf” opving. Deze zin werd uitgezonden op Teletekst. De fout werd snel ontdekt en hersteld. Na de uitzending is via Op1 direct contact gezocht met Horsch om excuses te maken.

Ook de medewerker die de fout heeft gemaakt, heeft zelf contact met haar gezocht om sorry te zeggen. De NPO neemt verder geen maatregelen om zulke fouten in de toekomst te voorkomen. “Dit was een menselijke fout die iedereen betreurt”, aldus de zegsman.

Het incident werd donderdagochtend zelfs opgepikt door buitenlandse media.