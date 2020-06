Oppositie boos: ‘Kabinet gooit stikstofadvies in prullenbak’

Het nieuwe stikstofbeleid van het kabinet kan op weinig enthousiasme rekenen van de oppositie. De linkse partijen vinden dat het kabinet niet ver genoeg gaat, ook nu de plannen zijn aangescherpt. Het advies van stikstofadviseur Johan Remkes wordt in de ogen van de oppositie in de wind geslagen.

“Iedereen is boos”, concludeert GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet. “Dan komt er een commissie, die is breed samengesteld, die komt met een advies, en dat wordt in de prullenbak gegooid. Dat vind ik heel kwalijk.”

Ook SP’er Frank Futselaar hekelt het “haastig in elkaar gekleide compromis” dat woensdagavond laat naar de Kamer werd gestuurd. Het gaat volgens hem om een “desastreus voorstel dat is omgebouwd tot een enigszins minder desastreus voorstel. Waarom volgt het kabinet niet het advies van de commissie-Remkes?” vroeg de socialist zich met verheven stem af.

Dat de stikstofvermindering wettelijk wordt vastgelegd, is goed, vindt PvdA-Kamerlid William Moorlag. Maar Remkes zegt dat de stikstofuitstoot met 50 procent omlaag moet in 2030. Het kabinet houdt het bij een reductie van 26 procent.

“Er wordt misschien een nieuw asfaltlaagje aangebracht, maar het blijft wel een doodlopende weg”, zegt Moorlag. Waarom kiest de minister niet een andere weg, namelijk de weg die de commissie-Remkes wijst?”