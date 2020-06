Partij voor de Dieren wil met Ouwehand de verkiezingen in

Het bestuur van de Partij voor de Dieren wil volgend jaar met Esther Ouwehand als lijsttrekker de verkiezingen in. Ouwehand zit sinds 2006 in de Tweede Kamer en nam in oktober het fractievoorzitterschap en partijleiderschap over van Marianne Thieme. Dat deed zij volgens het bestuur “op overtuigende wijze”.

Het bestuur wijst op haar inzet in dossiers als veehouderij, stikstofcrisis, landbouwgif en haar strijd tegen vrijhandelsverdragen en haar ijver voor een “radicaal ander economisch model waarin vervuilers niet langer gesubsidieerd worden, maar moeten boeten voor milieu-onvriendelijk gedrag. Ze bestrijdt het concept van oneindige economische groei op een aarde die niet meegroeit.”

Ouwehand nam eind september het fractievoorzitterschap van Thieme over. Kort daarna brak er een crisis uit in de partij. Voorzitter Sebastiaan Wolswinkel werd uit de partij gezet. Hij pleitte voor meer transparantie en interne discussie. Volgens de partij had Wolswinkel stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neergelegd en de partij beschadigd in de media.

De partijleden moeten op het verkiezingscongres in november nog een klap geven op haar kandidatuur en de andere kandidaten op de lijst.

Tegenkandidaten voor Ouwehand kunnen zich ook aanmelden bij het bestuur, zegt interim-voorzitter Ruud van der Velden. Elk partijlid kan dat doen, maar volgens hem lijkt dat niet te gaan gebeuren.