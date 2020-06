Advies: staak gaswinning uit cluster Bierum

Doordat de gasproductie uit het Groningen-gasveld het komend jaar nog verder omlaag gaat, daalt de kans op aardbevingen in Groningen ook nog meer. Om het risico zo klein mogelijk te maken, kan de productie uit het cluster Bierum in het Groningen-veld worden gestaakt. Dat adviseert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vrijdag aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken.

Bekend was al dat de gaswinning nog dit jaar verder kon worden teruggeschroefd dan gedacht. Wiebes meldde in februari dat de gaswinning (van oktober 2019 tot en met september 2020) omlaag kan naar 10 miljard kubieke meter, waar hij eerder nog uitging van 11,8 miljard kuub. De toezichthouder gaat nu uit van 9,3 miljard kuub.

Als de gaswinning volgens plan wordt afgebouwd, is er in 2022 geen gaswinning meer uit het Groningen-gasveld. De productie is nu al zo laag, dat de bevingen vooral worden veroorzaakt door de drukvereffening in het gasveld en nauwelijks worden beïnvloed door de winning, aldus het SodM.

Die bevingen zijn het resultaat van zestig jaar gaswinning in deze provincie. Ook na de sluiting van het Groningen-gasveld zullen de bevingen naar verwachting nog enige tijd doorgaan, stelt de toezichthouder. Niemand weet hoe lang dat zal zijn.