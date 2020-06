Amsterdam wil bezetting hotelkamers kunnen beperken

Amsterdam wil de toestroom van toeristen tijdens de coronacrisis beheersen door een beperking te kunnen opleggen aan de bezetting van overnachtingsaccommodaties zoals hotelkamers. De gemeente wil daarmee Amsterdammers meer ruimte geven om zelf gebruik te maken van de voorzieningen in de stad en voorkomen dat het te druk wordt.

Dat schrijft wethouder Victor Everhardt (economie) vrijdag in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad. De wethouder werkt samen met het kabinet aan de bevoegdheden die de wethouder tijdelijk wil kunnen toepassen als het in de stad te druk wordt. De bevoegdheden moeten worden opgenomen in de coronaspoedwet. “We beseffen dat dit een ingrijpende maatregel is, maar benadrukken dat we hiermee willen voorkomen dat de stad terugvalt in een lockdown. Hiermee beschermen we het broze economisch herstel.”

De mogelijkheid om een stop te zetten op het aantal bezoekers van hotel, vakantieverhuur en b&b’s moet voorkomen dat het aantal besmettingen weer oploopt. Dat wil Everhardt koste wat kost voorkomen, juist nu sectoren als de horeca en de cultuur weer mondjesmaat bezoekers mogen verwelkomen. Momenteel wordt er in Amsterdamse horeca slechts 30 tot 40 procent van de reguliere omzet gehaald. Ook musea ontvangen slechts een derde van het aantal bezoekers.

De wethouder wil, net als burgemeester Femke Halsema eerder aankondigde, niet terug naar het ‘massatoerisme’ van voor de pandemie, ook niet als het virus is bedwongen. Via een nieuwe campagne wil de gemeente Amsterdammers uitnodigen meer lokaal te gaan winkelen, culturele instellingen te bezoeken en naar de lokale horeca te gaan.