Grapperhaus heeft begrip voor verbieden demonstratie Den Haag

Als de demonstratie tegen de coronamaatregelen van zondag in Den Haag inderdaad een festival dreigt te worden, dan heeft minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) begrip voor het verbod dat is afgekondigd. Op de demonstratie van actiegroep Virus Waanzin zouden enkele dj’s optreden. Ook werden meer dan tienduizend mensen verwacht.

“De keuze is aan de driehoek van burgemeester, politie en officier van justitie”, benadrukt de minister. Wel gelden er volgens hem nu eenmaal regels waar men zich aan dient te houden. Een van deze regels is dat evenementen, zoals festivals, verboden zijn tot er een vaccin tegen het coronavirus is gevonden. “Als het een festival dreigt te worden, dan heb ik begrip voor de keuze van de driehoek”, aldus Grapperhaus.

Burgemeester Johan Remkes van Den Haag noemde het recht op demonstratie een groot goed. Maar volgens hem is er te weinig ruimte voor zo veel mensen bij elkaar. “Het Malieveld is niet van elastiek”.

Virus Waanzin stapt naar de rechter om de demonstratie toch door te laten gaan. “Heb geduld. Wij gaan zondag de vrijheid vieren. Dat kan niet worden verboden”, zei mede-organisator Mordechay Krispijn op de Facebookpagina van de actiegroep.