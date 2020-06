Nieuwe undercoverbeelden van Arnhemse terreurgroep

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag nieuwe videobeelden vrijgegeven van de undercoveroperatie rond de Arnhemse terreurzaak. In die zaak worden zes mannen verdacht van het voorbereiden van een aanslag op een evenement in Nederland.

De nieuwe beelden maken deel uit van het 5,5 uur durende requisitoir van de officieren van justitie, die vrijdagmiddag op de vierde zittingsdag van het terreurproces met de strafeisen komen.

De beelden zijn gemaakt in een huisje op een vakantiepark in Weert, waar vier verdachten in september 2018 uitgebreid zijn afgeluisterd, gevolgd en gefilmd. Ze oefenden er met onklaar gemaakte kalasjnikovs die ze kregen van politie-infiltranten, namen onklaar gemaakte handvuurwapens in ontvangst en oefenden met het passen van bomvesten.

“Een bizarre ontmoeting”, noemde de officier van justitie de bijeenkomst in het vakantiehuisje. Op de beelden is onder meer te zien hoe verdachte Morat M. een kalasjnikov kust en het wapen tegen zijn wang houdt. Hij zegt erbij dat hij hiervan heeft gedroomd. “Hij noemt het wapen de sleutel naar het paradijs, Ook herhaalt hij dat het bomvest hem naar het paradijs brengt”, zo verduidelijkte de officier van justitie de beelden.

Justitie toonde in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam ook nieuwe beelden van de arrestatie van de vier verdachten nadat ze het huisje hadden verlaten. Die beelden zijn gemaakt met een verborgen camera in het busje en vanuit de lucht. Op deze arrestatiebeelden is onder meer te zien dat een van de verdachten, Wail el A. (22), zijn pas verworven wapen op het arrestatieteam richt en de trekker overhaalt. Hij wordt daarom ook aangeklaagd voor poging tot moord. “Uit de beelden blijkt de dodelijke ernst. Het beeldmateriaal bewijst dat ze ook van plan waren politieagenten dood te schieten”, zei de officier van justitie erbij. De andere twee verdachten zijn gearresteerd op hun huisadressen.

Justitie is ervan overtuigd dat het zestal een aanslag wilde plegen op een lhbt-evenement. Dat zou blijken uit hun zoekgedrag op hun in beslag genomen telefoons. Hoofdverdachte Hardi N. bezocht volgens het OM meerdere homogerelateerde websites en dat deed hij volgens de officier “niet omdat hij twijfelde aan zijn geaardheid”.

Bij huiszoekingen vond de politie kunstmest en chemicaliƫn, volgens justitie bedoeld om explosieven mee te maken.