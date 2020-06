Steeds minder vrouwen vervallen in armoede na echtscheiding

Vrouwen zijn de afgelopen jaren economisch zelfstandiger geworden en vervallen daardoor minder vaak in armoede na een echtscheiding. Bij mannen is dit ook te zien, maar minder sterk. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat onderzoek heeft gedaan naar de financiële gevolgen van echtscheidingen van 55.000 mensen.

In 2018 zat 17 procent van de vrouwen die een jaar eerder waren gescheiden onder de lage-inkomensgrens. Dat betekent dat ze in hun huishouden minder dan 1060 euro te besteden hadden. Vijf jaar eerder zat 25 procent van de onlangs gescheiden vrouwen onder die grens.

“Dit heeft puur te maken met vrouwenemancipatie”, verklaart CBS-socioloog Tanja Traag. Steeds meer vrouwen werken en ze maken ook meer uren. Daardoor zijn ze vaker economisch zelfstandig en lukt het dus beter om na een scheiding rond te komen. Veel vrouwen vervallen ook niet in armoede omdat zij na een echtscheiding aanspraak maken op extra uitkeringen of besluiten meer te gaan werken. Maar dat verklaart niet het verschil met vijf jaar geleden.

Het CBS heeft eventuele partneralimentatie die vrouwen krijgen niet meegenomen in deze analyse. De onderzoekers hadden hier geen gegevens over. Uit eerder onderzoek weet Traag wel dat dit bedrag voor veel pas gescheiden vrouwen niet toereikend is om ze uit de armoede te houden.