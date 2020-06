Opnieuw demonstratie Black Lives Matter op het Malieveld

Voor de tweede keer deze maand demonstreren aanhangers van Black Lives Matter op het Malieveld in Den Haag. Ze komen van 14.00 uur tot 16.00 uur samen om te demonstreren tegen politiegeweld. De organisatoren verwachten ongeveer 2000 mensen. Die moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden.

De betogers willen onder meer dat agenten zich altijd voor de rechter moeten verantwoorden wanneer iemand overlijdt bij een incident met de politie. Ook zijn ze tegen een wetsvoorstel van het kabinet over politiegeweld. Agenten worden daarin minder hard bestraft als ze geweld gebruiken tijdens het uitvoeren van hun werk. De Tweede Kamer stemde in oktober in met het wetsvoorstel, dat nu bij de Eerste Kamer ligt.

Op 2 juni stond Black Lives Matter ook op het Haagse grasveld. Dat protest trok ongeveer 1500 demonstranten.