Eerste Kamer keurt huurbeleid van Ollongren af

De Eerste Kamer heeft een motie van afkeuring aangenomen tegen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken), omdat zij weigert de jaarlijkse huurverhoging tijdelijk te stoppen in verband met de coronacrisis. Deze motie volgde op twee moties waarin de senaat haar daartoe al had opgeroepen.

Voor de motie van afkeuring stemden 39 senatoren voor en 36 stemden tegen. De coalitie heeft met 32 zetels geen meerderheid in de senaat, die 75 zetels telt. De SGP en de fractie-Otten steunen wel het kabinetsbeleid. Onder aanvoering van SP-senator Tiny Kox vraagt de oppositie aan het kabinet om uiterlijk maandag met een reactie te komen.

Ollongren is tegen een algehele huurbevriezing maar zet in op hulp van verhuurders aan huurders die echt in financiƫle problemen komen door de coronacrisis. Daarnaast heeft ze enkele andere maatregelen getroffen en sluit ze meer actie niet uit.

De motie gaat over het beleid en heeft geen gevolgen voor de positie van Ollongren. De coalitiepartijen hekelden het indienen van de motie van afkeuring, omdat er volgens hen staatsrechtelijk veel op af te dingen is.

CDA-senator Theo Rietkerk zei dat het hier gaat “om een politiek oordeel in een bij uitstek politiek vraagstuk, namelijk een verdelingsvraagstuk. Daar hebben we naar ons idee de Tweede Kamer voor.” In deze motie gaat het volgens hem niet om rechtmatigheid, doelmatigheid of uitvoerbaarheid, benadrukte de CDA’er, waar de senaat beleidsvoorstellen aan toetst.

Juist omdat zo’n motie wordt gezien als een zwaar politiek middel, is het zeer zeldzaam dat in de Eerste Kamer een motie van afkeuring wordt ingediend. In 1875 traden twee ministers af na een dergelijke motie in verband met een spoorwegverbinding. De koning weigerde daarop hun ontslag. In 2012 en 2018 diende de PVV moties van wantrouwen in tegen het kabinet, maar die werden verworpen.