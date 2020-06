Nog acht mensen vast na ‘grof geweld’ rond protest in Den Haag

Na de rellen in Den Haag van zondag rond een (verboden) demonstratie tegen de coronamaatregelen zitten nog acht mensen vast, meldt de politie dinsdagmiddag.

Volgens burgemeester Johan Remkes is in het gebied rond station Den Haag CS en het Malieveld “grof geweld” tegen de politie gebruikt. Er waren rond de 425 aanhoudingen. In 400 gevallen ging het om mensen die ondanks diverse vorderingen niet weg wilden gaan; 25 aanhoudingen waren wegens openlijke geweldpleging. Namens het college van B en W spreekt Remkes in een brief aan de gemeenteraad waardering uit voor “het professionele optreden” van de politie.

Volgens de waarnemend burgemeester werden een oproep tot beëindiging van de demonstratie én de afstandsregels meermaals genegeerd. Ook werden herhaalde bevelen van de politie om te vertrekken of zich in een bepaalde richting te begeven genegeerd. “Dit was onverantwoord gedrag van mensen die zeggen te demonstreren voor behoud van (grond)rechten en persoonlijke vrijheid, terwijl zij tegelijkertijd de basisafspraken binnen onze rechtsstaat niet respecteren en daarmee anderen in gevaar hebben gebracht.”

“Dit klemt te meer”, vervolgt Remkes, “omdat er aanwijzingen waren dat onruststokers de openbare orde en veiligheid in gevaar wilden brengen. Helaas is dit laatste ook aan de orde geweest. Dit is een bijzonder zorgelijke ontwikkeling die niet kan worden getolereerd.”

De burgemeester stelt dat iedereen die aan de demonstratie deelnam daar niet had mogen zijn. “Hun aanwezigheid was rechtstreeks in strijd met een, nota bene door de rechter bekrachtigd, verbod en daarmee strafbaar.”