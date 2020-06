Protest horeca- en entertainmentsector op Malieveld van start (2)

Op het Malieveld in Den Haag demonstreren horeca-ondernemers, festivalorganisatoren, artiesten, circussen, kermisexploitanten en bedrijven en werknemers uit de entertainmentsector. Ze komen in actie tegen “te strenge coronaregels” en vóór meer financiële steun van de overheid. Het is niet heel druk op het Malieveld. Er hebben zich zo’n 150 mensen verzameld. Sommige dragen gele hesjes. Een clown heeft een bord bij zich met de tekst: wanneer kan ik weer lachen. Iemand anders heeft op zijn shirt de tekst: Rot op met je nieuwe normaal Op het podium draait een dj muziek.

De demonstranten vinden onder meer dat de algemene regel van 1,5 meter afstand houden te strikt wordt gehandhaafd in de horeca. Ze pleiten voor meer overleg en waarschuwingen, in plaats van directe boetes. Onder café- en restauranthouders is veel onvrede over de regels. Als ze hun zaak adequaat inrichten met het oog op de afstandsregel, wil dat nog niet zeggen dat alle gasten zich eraan houden.

De initiatiefnemers van de betoging vinden verder dat de overheid festivals in de buitenlucht weer moet toestaan vanaf 1 juli. Dat kan eventueel op kleinere schaal of met een maximaal aantal bezoekers per vierkante meter. “Steun ons en laten we proberen de enorme schade in deze branche nog enigszins te beperken voor het te laat is”, schreven de organisatoren vooraf op Facebook.

Michel Walpa uit Maastricht is in een omgebouwde botsauto aanwezig op het Malieveld. Hij verkoopt meubilair voor de entertainmentsector. Hij hoopt dat de overheid kiest voor ‘de gulden middenweg’. “Corona kan levens kosten, maar het zou goed kunnen komen als het volwassen wordt aangepakt. De verantwoordelijkheid moet worden overgelaten aan de professionals in de entertainmentbusiness. Zij kunnen ervoor zorgen dat alles in goede banen wordt geleid”, aldus Walpa.

Zondag liep een protest tegen de coronamaatregelen van de overheid op het Malieveld uit de hand. Onruststokers zochten de confrontatie met de politie. Die arresteerde zo’n vierhonderd mensen.