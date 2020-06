OM eist celstraf van zes maanden tegen Robert Moszkowicz

Het Openbaar Ministerie eist zes maanden gevangenisstraf tegen voormalig advocaat en fiscalist Robert Moszkowicz (67) voor belastingfraude. Justitie verdenkt Moszkowicz ervan dat hij van 2010 tot 2014 valse aangiftes omzetbelasting heeft ingediend en tot 2015 een ondeugdelijke administratie heeft gevoerd voor zijn juristenkantoor in Amsterdam. Daardoor liep de Belastingdienst 100.000 euro mis, stelt het OM.

Moszkowicz was woensdagmiddag niet aanwezig in de rechtbank in Amsterdam, die de zaak, bestaande uit een dossier van duizend pagina’s, behandelt. Hij was wegens gezondheidsredenen verhinderd en liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat.

Volgens de officier van justitie was het op het kantoor van Moszkowicz een chaos en is duidelijk dat hij zijn fiscale verplichtingen opzettelijk niet is nagekomen. “Het geld komt niet meer terug. Daarmee draait de samenleving op voor zijn gedrag”, zei de officier van justitie. Uit het dossier blijkt volgens haar dat Moszkowicz al jaren geen jaarrekeningen meer indiende en dat zijn aangiftes omzetbelasting waren gebaseerd op schattingen, die hij telefonisch doorgaf aan zijn voormalige boekhouder.

Het onderzoek naar Robert Moszkowicz kwam voort uit een belastingcontrole over de jaren 2010-2013. Die controles leidden tot november 2016 tot aanhoudingen en doorzoekingen door de FIOD.

Moszkowicz heeft tijdens verhoren verklaard dat niet hij maar zijn partner verantwoordelijk is voor de belastingaangifte, omdat zijn eenmanszaak vanwege een vorig faillissement op haar naam stond. “Moszkowicz heeft haar als willoos werktuig de valse aangifte laten plegen”, stelde de officier van justitie. Ook de voormalige boekhouder treft volgens het OM geen blaam. Hij werd volgens justitie door Moszkowicz onder druk gezet om de aangiftes omzetbelasting voor een luttel bedrag van 17,50 euro per stuk in te dienen.

Zijn advocaat pleitte in de rechtbank voor vrijspraak of een taakstraf, omdat Moszkowicz niet zelf de aangiftes deed. Bovendien dateren de gepleegde feiten van zes tot tien jaar geleden. Door zijn broze gezondheid zou hij geen gevangenisstraf aankunnen. Wat het OM betreft, behoort een taakstraf niet tot de mogelijkheden.

Robert Moszkowicz behoort tot de bekende advocatenfamilie Moszkowicz. Hij raakte al diverse malen in opspraak en werd in 2006 van het tableau geschrapt wegens onbehoorlijke praktijkvoering. Hij ging daarna verder als juridisch adviseur.

De rechtbank doet op woensdag 8 juli uitspraak.