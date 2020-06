OV-NL: blijf spits zoveel mogelijk mijden

De openbaarvervoerbedrijven in Nederland hopen dat mensen de spits zoveel mogelijk blijven mijden. Dat is volgens OV-NL, de organisatie waarin alle openbaarvervoerbedrijven verenigd zijn, cruciaal om van de woensdag aangekondigde versoepelingen een succes te maken. Het advies om het openbaar vervoer alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen vervalt en per 1 juli zijn alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro weer beschikbaar.

“We zijn verheugd met de versoepelingen die het kabinet vanavond bekendmaakte. Zo kan het ov weer meer een belangrijke bijdrage leveren aan de bewegingsvrijheid voor reizigers. Zij zijn eraan toe. En ook onze medewerkers zien de reizigers graag weer terug”, zegt Pedro Peters, voorzitter van OV-NL. “Spreiding van het aantal reizigers over de dag geeft heel veel ruimte. Dus een dringend beroep: reis verstandig en houd zoveel mogelijk afstand.”

De openbaarvervoerbedrijven zeggen het de voorbije maanden zwaar te hebben gehad. Op sommige momenten waren er 90 procent minder reizigers dan normaal.

Om het nu succesvol te laten verlopen, heeft OV-NL onder meer afspraken gemaakt met onderwijsinstellingen. “De afspraken met de minister, staatssecretaris en de onderwijskoepels zie ik als een mijlpaal. Studenten zijn voor ons belangrijke reizigers en door de unieke samenwerking met het onderwijs kunnen zij straks veel meer op locatie onderwijs krijgen, zonder dat we daarmee de spitsen te veel belasten. In oktober zullen we de resultaten van deze unieke samenwerking evalueren”, zegt Peters.

Reizigersvereniging Rover juicht de versoepelingen in het openbaar vervoer ook toe. Het wordt nog een hele klus om de mensen weer ‘terug te winnen’, denkt directeur Freek Bos. Daarvoor komt een campagne en de boodschap richting reizigers wordt aangepast. “Trouwe abonnementhouders compenseren hoort daar ook bij’ , aldus Bos. “Het vermijden van drukte is nodig, in de daluren is er echter nog voldoende ruimte om reizigers te kunnen vervoeren. Spreiden kan bovendien gepromoot worden met kortingen in de daluren.”