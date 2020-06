Sportscholen onder voorwaarden ‘gewoon’ open

Uitbaters van sportscholen zijn blij dat ze vanaf 1 juli weer open mogen. Het definitieve protocol waar sportscholen zich aan moeten houden wordt donderdag op het ministerie geformaliseerd, maar met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en de 1,5 meterregel kunnen de fitnesscentra weer “gewoon” open, zegt Ronald Wouters van branchevereniging NL Actief.

Wouters legt uit dat reserveren verplicht is en dat sportscholen gemiddeld op zo’n 65 procent van de capaciteit kunnen draaien. De beperking zit hem vooral in de groepslessen voor bijvoorbeeld spinning en zumba. Verder zullen kleinere sportscholen mogelijk apparaten buiten gebruik moeten stellen, als niet aan de regels kan worden voldaan.

Omkleden en douchen kan volgens het protocol gewoon in de sportschool zelf. Verder geldt voor mensen met klachten dat ze niet welkom zijn en worden alle aanwezigen geregistreerd.

Jasper Otting, directeur van fitnessketen BigGym, voorziet gelet op de oppervlakten van zijn sportscholen geen problemen met betrekking tot de 1,5 meterregel. Hij weet van het bestaan van het protocol, maar heeft formeel nog altijd niet te horen gekregen waaraan voldaan moet worden.

“We tasten nog een beetje in het duister daarover”, zegt hij. “Maar het belangrijkste is dat we weer open mogen.”

BigGym sleepte eerder de staat voor de rechter om een einde te maken aan de gedwongen sluiting. Toen daarop de datum van 1 juli werd genoemd in plaats van 1 september trok de keten het kort geding in.