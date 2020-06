Kort geding van Viruswaanzin tegen coronaregels

Bij de rechtbank in Den Haag dient donderdagochtend het kort geding van de groep Viruswaanzin tegen de coronamaatregelen van de overheid. In het kort geding eist de groep het einde van de 1,5 metersamenleving en het per direct stopzetten van andere vrijheidsbeperkende maatregelen.

Viruswaanzin keert zich tegen het huidige coronabeleid van de overheid. “Ouderen vereenzamen, duizenden ondernemers gaan failliet, mensen vervreemden van elkaar en de economie gaat kapot”, stelt de groep. “Het allerbelangrijkste op dit moment is dit huidige beleid zo snel mogelijk te beĆ«indigen.” Virus Waanzin zet vraagtekens bij de wetenschappelijke basis van de coronaregels, keert zich tegen de coranaspoedwet en wil “samen terug naar normaal”.

De voorzieningenrechter die het kort geding zou leiden heeft overigens verkoudheidsklachten en besloot in quarantaine te gaan, geheel volgens het protocol. De rechter wordt vervangen. Viruswaanzin spreekt van een ongelukkige timing.

Op de website van Viruswaanzin staat een oproep aan aanhangers om donderdag naar de rechtbank te komen als steunbetuiging, maar zonder borden of spandoeken omdat het geen demonstratie mag worden.

Vorige week verbood de gemeente Den Haag een demonstratie van Viruswaanzin tegen de 1,5 metersamenleving en stelde de rechter de gemeente Den Haag in het gelijk. Ondanks het verbod kwamen er zondag toch demonstranten naar het Malieveld. De ME greep in toen een groep betogers, volgens de politie voetbalsupporters, bij Den Haag CS de confrontatie zocht met de politie. De politie hield ongeveer vierhonderd betogers aan.