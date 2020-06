Ook bonus kan zorgmedewerkers toeslagen kosten

Tot woede van de linkse oppositie kan ook de bonus van 1000 euro netto die zorgmedewerkers in het vooruitzicht is gesteld, gevolgen hebben voor hun recht op zorg-, huur- , en kinderopvangtoeslag. Het is technisch niet mogelijk daar bij de uitvoering rekening mee te houden, schrijven de zorgministers Hugo de Jonge en Martin van Rijn aan de Tweede Kamer.

Eerder deze week werd al duidelijk dat de Belastingdienst geen uitzondering kan maken voor zorgmedewerkers die dit jaar door overwerk meer verdienen dan zij vooraf hebben opgegeven. Dat kan ertoe leiden dat zij recht hebben op minder toeslag dan zij nu ontvangen en dus achteraf geld terug moeten betalen. Voor de eenmalige bonus die zij dit najaar krijgen, geldt dit dus ook.

De oppositiepartijen PvdA en SP willen dat het kabinet zorgmedewerkers in dat geval compenseert. “Terecht krijgen mensen in de zorg een bonus voor het geweldige werk dat zij verricht hebben in de coronacrisis”, zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher. Hij vindt het “natuurlijk niet uit te leggen” als zij dan daardoor hun toeslagen verliezen. ” Een bonus moet ook echt een bonus zijn.”

Samen dienen zij hiertoe een voorstel in bij het debat over de corona-aanpak in de Tweede Kamer. “Het is natuurlijk onbestaanbaar dat dit de uitkomst is”, zegt SP-leider Lilian Marijnissen daarover. “Het kabinet heeft nog wel even de tijd, dus ze moeten de tijd gewoon gebruiken om een oplossing te vinden hiervoor.”

Ook de VVD wil dat het kabinet in actie komt om deze “hele pijnlijke consequentie die niet wenselijk is” te voorkomen. Maar Kamerlid Hayke Veldman van de grootste regeringspartij begrijpt wel dat een oplossing niet zomaar is gevonden.