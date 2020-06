Tientallen dwarslaesies bij jongeren door lachgas

Tientallen jongeren hebben in de afgelopen twee jaar een gehele of gedeeltelijke dwarslaesie opgelopen door het gebruik van lachgas. Het zijn er zeker 64, maar waarschijnlijk nog meer. De jongste was 17 jaar oud, de oudste 30. Dat bevestigt neurologe Lucille Dorresteijn van het Medisch Spectrum Twente na een bericht van RTL Nieuws.

Dorresteijn is betrokken bij de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). Die heeft 78 ziekenhuizen benaderd en kreeg antwoord van 42. Daar waren 64 jongeren met een dwarslaesie door lachgas behandeld.

Lachgas is heel normaal voor jongeren. Dorresteijn: “Bij schoolfeesten staat een tank met lachgas. Dat mogen ze gewoon nemen. Waar zijn we mee bezig? Het maakt me boos. We weten wat alcohol en drugs doen bij een jong brein in ontwikkeling, maar van lachgas weten we het niet.”

Wie lang en veel lachgas gebruikt, kan een tekort aan vitamine B12 oplopen. Dat kan op den duur de zenuwen in onder meer het ruggenmerg beschadigen.