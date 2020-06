Afgetreden staatssecretaris Menno Snel voorzitter D66-denktank

Menno Snel, die in december vorig jaar aftrad als staatssecretaris, is de nieuwe voorzitter van de Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Snel, die voor zijn aantreden als staatssecretaris van Financiën nog snel lid moest worden van de partij, volgt voormalig topambtenaar Jan Willem Holtslag op.

Snel was voor zijn carrière in de politiek ook topambtenaar en onder meer bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds in Washington. Hij stapte op wegens de slepende toeslagenaffaire bij de Belastingdienst.

“De Van Mierlo Stichting vervult een belangrijke rol in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen en in het debat binnen en buiten D66”, zegt Snel. “Ik ben vereerd dat ik als relatief nieuw D66-lid deze belangrijke rol mag vervullen.”

Die verkiezingen gaat D66 tegemoet met een nieuwe lijsttrekker. Minister Sigrid Kaag, die de kar hoogstwaarschijnlijk gaat trekken, wordt verwacht een linksere koers te varen dan haar voorganger Alexander Pechtold.

Een wetenschappelijk bureau van een politieke partij onderzoekt maatschappelijke thema’s vanuit de stroming die een partij vertegenwoordigt. Soms gaat zo’n instituut tegen de koers van de partijtop in, wat tot interne discussies kan leiden. Een deel van de subsidie die politieke partijen ontvangen, is bestemd voor zo’n bureau.