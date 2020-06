Kort geding tegen Ruinerwold-verdachte om huurachterstand

Tegen de 59-jarige Josef B., een van de twee verdachten in de zaak-Ruinerwold, is een kort geding aangespannen. De eigenaar van een bedrijfsruimte in Meppel, die B. huurde, eist dinsdagmiddag voor de rechtbank in Assen dat het bedrijfspand wordt leeggehaald. Er zou sprake zijn van een huurachterstand.

Volgens advocaat Yehudi Moszkowicz zal zijn cliƫnt B., die in het bedrijfspand zijn meubelmakerij heeft, het kort geding niet kunnen bijwonen. B. is onlangs opgenomen in het Pieter Baan Centrum ter observatie. Hij wordt, als klusjesman van het boerderijgezin in Ruinerwold, onder meer verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van zes kinderen van Gerrit Jan van D., de hoofdverdachte in die zaak.

De verhuurder van de bedrijfsruimte in Meppel eist dat het pand wordt leeggehaald, zodat de ruimte aan een ander bedrijf kan worden verhuurd. Moszkowicz zal in het kort geding bepleiten dat B. onderhuurder was en de ruimte al heeft verlaten.