Prinses Alexia viert vijftiende verjaardag

Prinses Alexia, de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, wordt vrijdag vijftien jaar. Ter gelegenheid van de verjaardag is een nieuwe foto van Alexia vrijgegeven. Die is afgelopen Koningsdag voorafgaand aan de nationale toost door fotograaf Patrick van Katwijk gemaakt in de tuin van paleis Huis ten Bosch.

De prinses stal die dag een beetje de show in een videogesprek met Enzo Knol. Die knoopte aanvankelijk een gesprek aan met koningin Máxima, maar Alexia nam de conversatie al gauw over en vertelde onder meer dat ze haar vader en moeder “best wel heel goede ouders” vond.

De prinses kwam begin deze maand in het nieuws toen op Tik Tok filmpjes van haar verschenen waarin ze met vriendinnen onder meer de pikante tekst van Flo Milli’s ‘In The Party’ mee playbackte. Het grove en seksistische woordgebruik in de gekozen liedjes deed hier en daar stof opwaaien en haalde ook de internationale media. Tevens ontstond er discussie over de wijze waarop de opnamen in de openbaarheid waren gekomen. Door de prinses zelf, of via derden? Dat is niet opgehelderd en de Rijksvoorlichtingsdienst leverde geen commentaar op het voorval.

Van Alexia, die net als haar zussen Amalia en Ariane naar het Sorghvliet gymnasium in Den Haag gaat, is bekend dat ze zich graag manifesteert op sociale media. De speelruimte die haar iets oudere nichtje Eloise (18) heeft, krijgt Alexia naar verluidt niet. Anders dan de oudste dochter van prins Constantijn, maakt Alexia ook deel uit van het Koninklijk Huis en is zij vooralsnog eerste reserve na prinses Amalia.