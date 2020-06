Rouvoet aan de slag als voorzitter GGD

André Rouvoet is de nieuwe voorzitter van de koepelorganisatie van alle GGD’en en GHOR-bureaus in Nederland. De voormalig leider van de ChristenUnie begint 1 juli aan zijn nieuwe functie. Rouvoet is de opvolger van Tonny van de Vondervoort.

“Publieke gezondheid en veiligheid worden steeds belangrijker. Het gaat daarbij om de gezondheid en veiligheid van vandaag, maar veel meer nog om die van morgen. En niet van één individu maar van een hele bevolking. Daar zetten de GGD’en en GHOR bureaus zich dagelijks voor in. Hoe belangrijk dat werk is, is de afgelopen periode, tijdens de coronacrisis, natuurlijk nog duidelijker geworden”, zegt de 58-jarige Rouvoet, die in september vertrok als voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland.