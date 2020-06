Curaçao heeft ‘relatief rustige’ nacht achter de rug

Curaçao heeft een relatief rustige nacht achter de rug. Dat zegt de Curaçaose minister van Justitie Quincy Girigorie. Nadat het eiland woensdag- en donderdagnacht ondanks een avondklok werd geteisterd door vernielingen en brandstichtingen, was het vrijdagnacht rustiger op straat. Toch werden zes mensen gearresteerd en waren er 27 brandmeldingen.

Overal op het eiland werden toch autobanden in brand gestoken. Ook werden enkele leegstaande huizen in brand gestoken en struiken. Enkele buurten werden afgesloten. Volgens Girigorie was er vrijdag geen avondklok. Wel werd veel meer gecontroleerd op straat. Op verzoek van de lokale autoriteiten ondersteunen Nederlandse militairen, die al op het eiland zijn, de politie bij het handhaven van de openbare orde.

De minister stelde dat er met het instellen van het actieplan een goede stap is gezet. “Maar we zijn er nog niet. Mensen zijn nog steeds ongerust. Maar de Curaçaose bevolking moet weten dat we er hard aan werken om de rust op straat helemaal terug te krijgen.”