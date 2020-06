Kwart van zorgpersoneel ervoer coronacrisis als traumatisch

Meer dan acht op de tien medewerkers in de zorgsector is van mening dat zij tijdens de coronacrisis te zwaar belast zijn. Een kwart van de ondervraagden heeft het werk tijdens de coronacrisis zelfs als traumatisch ervaren. Dat staat in een onderzoek van televisieprogramma Hollandse Zaken en vakbond FNV.

FNV-vice-voorzitter Kitty Jong noemt de werkbelasting van zorgpersoneel “echt veel en veel te hoog”. Volgens de resultaten voelt de helft van het zorgpersoneel zich emotioneel en fysiek uitgeput. Een deel overweegt zelfs minder te gaan werken of te gaan stoppen.

Bovendien voelt het zorgpersoneel zich niet gewaardeerd en er heerst “een dubbel gevoel” over de landelijke applausactie. “Nu ervaren veel zorgmedewerkers niet zozeer applaus, maar eerder een opgestoken middelvinger, vooral vanuit de politiek”, aldus Jong.

Volgens Jong is de bonus van 1000 euro voor veel zorgmedewerkers “een begin, maar is er meer nodig”. De bonus had volgens het zorgpersoneel bijna twee keer zo hoog moeten zijn: 1850 euro. Bijna driekwart van het personeel vindt dat de bonus alleen zin heeft als er ook een stevige structurele loonsverhoging komt. De zorgmedewerkers vinden dat ze, gemiddeld gezien, recht hebben op 7,6 procent loonsverhoging.

Aan het onderzoek deden ruim 6600 medewerkers van ziekenhuizen, zorginstellingen en thuiszorginstellingen mee.

Hollandse Zaken laat zaterdagavond (20.35 uur op NPO 2) zien hoe het zorgpersoneel terugblikt op de afgelopen maanden.