‘Aruba is klaar om weer toeristen te ontvangen’

Volgens de Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes is Aruba klaar om vanaf aanstaande woensdag weer toeristen vanuit Nederland en enkele andere Europese landen te verwelkomen. Dat zei de minister-president nadat afgelopen zaterdag bij een repatriëringsvlucht van Arubanen in Nederland alle 51 aanwezige passagiers zijn getest op de luchthaven van Aruba. Die testen zijn goed verlopen, aldus de minister-president.

Tot eind van de maand moet iedereen die terugkeert op Aruba verplicht in quarantaine. Vanaf woensdag, 1 juli, is dat niet meer nodig en is het eiland open voor toeristen, met in eerste instantie een maximum van tweeduizend toeristen per week. Wel zal iedereen bij aankomst op de luchthaven een PCR-test moeten onder gaan, om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

Ook op Curaçao kunnen vanaf woensdag weer toeristen uit Nederland landen. Sint Maarten opent haar grenzen vanaf die datum behalve voor Nederlandse toeristen, ook voor Amerikaanse bezoekers. Zo staat er voor 2 juli een vlucht op het eiland gepland uit Atlanta en één uit New York. Aruba wil later deze maand de grenzen openen voor Amerikaanse toeristen, Curaçao beperkt zich voorlopig tot toeristen uit Nederland, België en Duitsland, met een maximum van tienduizend per maand.