Herdenking vliegramp MH17 in aangepaste vorm

De herdenking van de vliegramp met de MH17, op 17 juli, vindt dit jaar in verband met het coronavirus in aangepaste vorm plaats. De nabestaanden komen niet bij elkaar in Vijfhuizen en de herdenking zal digitaal plaatsvinden.

De Stichting Vliegramp MH17 heeft inmiddels voorbereidingen getroffen voor een andere manier van herdenken en “is al in een ver gevorderd stadium”. De gemeente heeft toestemming verleend om de bestuursleden van de stichting te laten samenkomen bij het monument en daar in ieder geval de namen van alle dierbaren voor te lezen. De NOS zendt dat uit via een livestream.

Vorig jaar woonden naar schatting 1200 mensen de herdenking bij, niet alleen nabestaanden maar ook betrokkenen bij de nasleep van de ramp. Vlucht MH17 stortte op 17 juli 2014 neer, inmiddels bijna zes jaar geleden. Er vielen 298 slachtoffers.