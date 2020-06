De twee Nederlanders die worden verdacht van drugshandel op het Hongaarse muziekfestival Sziget mogen het hoger beroep in hun zaak in Hongarije in huisarrest afwachten. De rechtbank in Boedapest reageerde met die beslissing op het hoger beroep dat het Openbaar Ministerie in de zaak aantekende.

Roelf B. en Gert-Jan N. beloofden de rechter dat ze niet naar Nederland zouden vluchten.