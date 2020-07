Heijmans betaalde huur voor vluchtelingen met rijksgeld

Jos Heijmans heeft als burgemeester van Weert in 2016 en 2017 duizenden euro’s aan rijksbijdrage voor het asielzoekerscentrum gebruikt als bijdrage voor de huur voor een Syrische vrouw en haar vier kinderen. Heijmans hielp haar in 2016 onder te duiken, en lapte de huur van het onderduikadres bij met rijksgelden voor een totaalbedrag van 5070 euro. Dat blijkt uit door de gemeente Weert vrijgegeven documenten.

Heijmans’ hulp bij het onderduiken van de Syrische vluchtelingen leidde tot een ruzie met toenmalig minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken, bij wie hij op het matje moest komen.

De zogenoemde COA-gelden waren bedoeld voor activiteiten rond het azc in Weert, maar Heijmans vond dat hij een mandaat had om deze gelden te verdelen. Dat leidde dit jaar tot escalerende ruzies met de wethouders en een onafhankelijk onderzoek, waaruit bleek dat Heijmans een scheve schaats had gereden, met name door onzorgvuldig met COA-gelden om te gaan. De maat was vol toen bleek dat Heijmans zonder de raad of het college te informeren subsidie had gegeven aan een stichting waarvan hij zelf voorzitter was.

Dat alles leidde tot een motie van wantrouwen van de gemeenteraad. Heijmans hield de eer aan zichzelf en diende zijn ontslag in.

Heijmans gaf ook in contanten duizenden euro’s uit aan zaken die niet meer te achterhalen zijn. Bij de verantwoording daarvan blijkt alleen dat ze naar vluchtelingenaangelegenheden zouden zijn gegaan. Deze betalingen zijn echter niet nader gespecificeerd.

Heijmans ging ervan uit dat hij een mandaat had om over de COA-gelden te beschikken, maar dat had hij niet. Dat was ook de voornaamste reden waarom de wethouders schoon genoeg van hem hadden en zijn vertrek eisten.