Schip botst tegen brug Rotterdam en verliest 3 containers

Een binnenvaartschip is woensdag tegen de Willemsbrug in Rotterdam gevaren. Het schip verloor hierbij drie containers, die in het water terechtkwamen, zei een woordvoerster van de politie. Er zijn volgens haar geen gewonden gevallen.

Er zaten geen gevaarlijke stoffen in, zei de politie. De containers waren leeg en zijn naar de kant gedreven.

De brug is inmiddels dicht voor onderzoek. Er zijn meerdere hulpdiensten aanwezig. Onderzocht wordt wat er fout is gegaan.

Op een filmpje op Twitter is te zien dat de containers met geraas van het schip vallen als de brug is geraakt. Het schip vaart vervolgens langzaam achteruit en de containers drijven weg.